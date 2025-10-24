老舗フルーツ専門店「タカノフルーツパーラー」から、11月限定の特別メニュー「タカノフルーツティアラ 喫茶ティアラ～秋果～」が登場。カットフルーツの食べ放題に、純喫茶をイメージしたアフタヌーンティーセットを組み合わせた贅沢な120分です。懐かしさを感じる固めのプリンや、黒糖香るコーヒーゼリーなど、秋の味覚を華やかに楽