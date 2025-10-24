NHKは24日、来春スタートの26年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の新キャストを発表し、初の朝ドラとなる研ナオコ（72）らが出演することが決まった。ドラマは、女性の職業が確立されていなかった明治期に、同じ看護師養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフ。見上愛が大関和（ちか）さんがモデルの一ノ瀬りん