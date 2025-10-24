NHK¤Ï24Æü¡¢Íè½Õ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î26Ç¯ÅÙÁ°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Î¿·¥­¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡Ê36¡Ë¢®ÅèÀ¯¹¨¡Ê59¡Ë¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ê72¡Ë¤é¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢½÷À­¤Î¿¦¶È¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÀ¼£´ü¤Ë¡¢Æ±¤¸´Ç¸î»ÕÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¡¢¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¡ÊÀµµ¬¤Ë·±Îý¤µ¤ì¤¿´Ç¸î»Õ¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿¼Âºß¤Î¿ÍÊª¡¢Âç´ØÏÂ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤Î2¿Í¤ÎÈ¾À¸¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡£¸«¾å°¦¤¬Âç´ØÏÂ¡Ê¤Á¤«¡Ë¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¥Î