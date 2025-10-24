ロボット開発企業の宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）が社名を「杭州宇樹科技股份有限公司」から「宇樹科技股份有限公司」に変更すると決めたことが明らかになりました。現在、新規株式公開（IPO）に向けた準備を進めており、社名変更はその一環とみられます。中国証券監督管理委員会の情報によると、主幹事の中信証券がIPOに関する報告書を提出しており、資金調達後の投資計画なども同時に検討が進められています