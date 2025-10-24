待望の瞬間が訪れた。今季に鈴木唯人が加入したドイツのフライブルクは現地10月22日、ヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第３節でオランダのユトレヒトとホームで対戦。２−０で勝利しした。鈴木はこの試合に先発すると、スコアレスで迎えた20分に、移籍後初ゴールをマークする。ドイツメディア『fussballdaten』は「先制点は教科書通りの攻撃から生まれた」と報じる。「グリフォからの鋭い深いパスを受けたキャプテン