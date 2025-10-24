歌手の加藤登紀子が２４日、大阪市内で恒例の「加藤登紀子ほろ酔いコンサート２０２５感謝祭６０ｔｈ」（１２月２７日、大阪・新歌舞伎座ほか）の取材会を行った。２９日に発売する６０周年企画アルバム第２弾「明日への讃歌」を引っさげてのツアーで、さらに大阪でのコンサート当日が８１歳の誕生日とあって、加藤は「少しスペシャルになりますね。８１歳の今年は１年間、１８歳になりすましましたけど、次は２８歳になろ