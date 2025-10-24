片山財務相は２４日、米国のベッセント財務長官と１５分間にわたって電話会談した。片山氏は「基本的価値を共有する日米関係は極めて重要であり、今後様々な課題にともに取り組んでいきたい」と伝えた。ベッセント氏は２７〜２９日のトランプ米大統領の来日に同行し、片山氏と対面での会談が予定されているという。