10月24日の新潟県内は放射冷却の影響で気温が下がり、広い範囲で最低気温が今季最も低くなりました。青空が広がった朝の県内。放射冷却の影響で冷え込みが強まり、最低気温は魚沼市守門で3℃、津南町で3.3℃となるなど23の観測地点で今季最も低くなりました。ただ、日中は気温が上がり、朝との寒暖差が10℃以上になる地点もある見込みで体調管理に注意が必要です。