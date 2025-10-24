中越地震から21年を迎えた10月23日、新潟県長岡市の山古志地区では全国からの復興への感謝の思いなどを伝える集いが行われました。中越地震の被災地、長岡市山古志地区で行われた山古志のつどい。当時の人口と同じ約2200本のキャンドルが灯される会場には地元の人だけでなく県の内外から合わせて300人ほどが集まりました。【長岡市磯田達伸市長】「山古志の強い思いというものはどんどん多くの皆さまから注目され、長岡の大きな