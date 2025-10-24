山田優の実弟で声優の山田親之條（29）が、23日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜午後10時）に出演。姉の子どもを育てていることを明かした。親之條は自宅で母親と2人で暮らしているといい、平日はほぼ毎日姉の優の家で寝泊まりし、子どもたちの送り迎えなどをこなし“第2のパパ”として4児の母である姉・優を支えているという。親之條は「子ども風呂に入れて、ご飯食べさせて8時に各々ベッドに連れてって、寝かせて一旦う