女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の新キャスト7人が24日に発表され、多部未華子、高嶋政宏、二田絢乃、中田青渚、井上向日葵、丸山礼、研ナオコの出演が明らかになった。上段左から多部未華子、高嶋政宏、二田絢乃、中田青渚下段左から井上向日葵、丸山礼、研ナオコ朝ドラ第114作となる『風、薫る』は、明治時代に看護の世界に飛び込んだ大関和さんと鈴木雅さんという2人のト