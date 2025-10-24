横須賀警察署（資料写真）２３日午後６時２０分ごろ、神奈川県横須賀市衣笠町の県道で、同市山科台の契約社員の女性（６８）が、同市阿部倉の土建業の男性（５５）のオートバイにはねられ、間もなく死亡した。男性は腕を骨折する重傷を負って病院に搬送された。横須賀署によると、現場は片側１車線の直線道路。女性が横断歩道のない場所を横断していたところ、左側からきたオートバイにはねられたという。