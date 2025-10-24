かつて「おうち時間」の趣味の一つとされてきたハンドクラフトが今、単なる手編みを越え、私たちのライフスタイルに深く根付き始めている。特に2025年は、その潮流が大きなうねりとなっているようだ。象徴的なのが「編み物ブーム」や「ぬい活」といったキーワード。一昔前のイメージとは異なり、その主役はZ世代をはじめとする若い世代だ。SNSでは、ハンドクラフト作品に関する投稿が急増しており、デジタルデトックスや“推し活”