秋田朝日放送 秋田県東成瀬村で２４日午前、４人がクマに相次いで襲われけがをしました。１人は重傷とみられます。 警察によりますと、２４日午前１１時１５分ごろ東成瀬村田子内で４人がクマに襲われてけがをしたと警察に連絡が入りました。 東成瀬村によりますと、４人のうち１人は重傷とみられドクターヘリで病院に搬送される予定です。 このうち２人は畑で作業をしていたところをクマに襲われたということで、