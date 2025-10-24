気合いが声にも溢れたか。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月23日の第2試合で渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が東3局、各選手のよるガチンコの叩き合いを制したアガリの際、いつもより数倍のボリュームで「ロン！」「1万2000！」と発声したことに、ファンが沸く場面があった。【映像】いつもの何倍？多井の特大発声「ロン！」「1万2000！」「最速最強」「麻雀星人」など、麻雀が強いことを表現する中でも、最上級の言葉を用いられ