10月23日午後、美馬市穴吹町の国道で、軽自動車とトラックが正面衝突する事故があり、軽自動車を運転していた60代の女性が重傷です。事故があったのは、美馬市穴吹町三島の国道192号です。警察によりますと、23日午後3時40分ごろ、軽自動車と中型トラックが正面衝突しました。この事故で、軽自動車を運転していた、東みよし町の65歳の女性が鎖骨や肋骨などを折り、病院に搬送されました。トラックを運転していた石井町の37歳の男性