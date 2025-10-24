私の豪華な甲府旅が今始まる！！身長140cmを活かして子役を熱演！現在20歳の大人気女優／小さい女優の探偵レシピ1（1）鉄道で旅をするのが好きな、台湾人と日本人の両親を持つ女子高生の林小鈴（リン シャオリン）。駅で北欧出身の留学生エレオノーラ・ビョルケンヘイムに声をかけられたことをきっかけに、ふたりで富士山を見に行く旅をすることに！？女子高生ふたりのゆるゆる電車旅。名所を巡るふたりを見ていると、まるで旅を