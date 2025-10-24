インテル・マイアミは23日、FWリオネル・メッシと2028年までの契約延長で合意したことを発表した。メッシは2022-23シーズンをもってパリSGを退団し、アメリカのI・マイアミに加入。1年目でクラブ史上初タイトルとなるリーグカップ優勝に貢献した。今季のメジャー・リーグ・サッカー(MLS)では28試合29得点19アシストを記録し、得点王とアシスト王の個人2冠に輝いた。契約延長に際してメッシは「ここにとどまり、プロジェクト