Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¥»¥êー¥Ì¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¥»¥êー¥Ì¤ò¾åÉÊ¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿»äÉþ¥³ー¥Ç①～③ ¢£²£Ê¬¤±¥Ø¥¢¤ÈÂç¤­¤á¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥³ー¥Ç¤Ë¥Þ¥Ã¥Á µÜ´Ü¤Ï¡Ö#CELINE¡×¡Ö#»äÉþ¡×¡Ö#ÁÇÅ¨¤Ê°ìÆü¡×¡Ö#ÍÎÉþ¤¬¹¥¤­¡×¤Ê¤É¤ÈÅº¤¨¤Æ7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡¢¥»¥êー¥Ì¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯