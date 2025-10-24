リコーイメージングは10月24日、双眼鏡の新製品「PENTAX Papilio III WR」を発表した。最短50cmの至近距離で観察できる製品で、シリーズ初の防滴構造を採用し、利用シーンを広げた。カラーはブラックとオリーブの2色。希望小売価格は、倍率6.5倍の「PENTAX Papilio III 6.5x21 WR」が26,000円（税別）、8.5倍の「PENTAX Papilio III 8.5x21 WR」が28,000円（税別）。発売はいずれも11月14日。倍率6.5倍の「PENTAX Papilio III 6.5x