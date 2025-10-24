俳優の高嶋政宏が、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』に出演することが24日、発表された。1988年度後期の『純ちゃんの応援歌』以来、38年ぶりの朝ドラ出演となる。高嶋政宏(C)Ryo Namba(smooth.inc)朝ドラ第114作となる『風、薫る』は、明治時代に看護の世界に飛び込んだ大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナース(正規に訓練された看護師)をモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、