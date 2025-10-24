声優の瀬古梨愛が出演する、配信番組『瀬古梨愛のリアクションは大きめで!』が、ニコニコチャンネルプラスで28日(20:00〜)よりスタートする。『瀬古梨愛のリアクションは大きめで!』同番組は、新人声優の瀬古が今後の活動の幅を広めるために、さまざまなことにチャレンジする育成型の生配信番組。瀬古の得意なことだけでなく、これから伸ばしたいスキルなどを視聴者に見守られながら実践して、成長していくことを目指す。毎月1回の