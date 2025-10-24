先月、ドイツから成田国際空港に麻薬のケタミンを密輸しようとしたとしてイギリス国籍の女2人が逮捕され、その後、起訴されました。一度に押収されたケタミンとしては、どちらも過去最多の量です。イギリス国籍で自称・会社員のジャマ・マリエ・カー被告（34）は、先月22日にドイツから成田国際空港に麻薬のケタミンおよそ18キロ末端価格で4億円相当をビニール袋に小分けしてスーツケースに隠し、密輸しようとした疑いで現行犯逮捕