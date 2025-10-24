好きな男性とハグをするとき、好きという気持ちや嬉しさをきちんと表現できていますか？ハグ中の女性の言動に男性は敏感。そこで今回は、愛する男性をデレさせる「ハグ中の仕草」を紹介します。｜「大好き」とつぶやくいつもは恥ずかしくて言えない「大好き」という言葉をハグ中に口にしてみましょう。少し照れながら言うのがポイント。恥じらいながらも愛を囁く彼女に、男性はきっとキュンとなって「ハグだけじゃ物足りない！」