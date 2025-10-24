見上愛と上坂樹里がダブルヒロイン務める2026年前期放送の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）より、高嶋政宏、二田絢乃、中田青渚、井上向日葵、丸山礼、研ナオコの出演が発表された。高嶋は『純ちゃんの応援歌』（1988年）以来38年ぶり、二田、丸山、研は初の連続テレビ小説出演となる。【写真】高嶋政宏と多部未華子が大山巌・捨松夫妻に！新キャスト陣本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、