様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」そんな「ケイウノ」から、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』をモチーフにしたブライダルリングが登場！星をイメージした石座にダイヤモンドが輝く婚約指輪と、夜空にきらめく星々の流れを表現した結婚指輪になっています。 ケイウノ／ディズニー『Stellar Maestro』ファンタジア ブライダルリング 発売日：2025年