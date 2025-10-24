歌手の加藤登紀子が２４日、ライフワークの「ほろ酔いコンサート感謝祭６０ｔｈ２０２５」大阪公演（１２月２７日、大阪・新歌舞伎座）に向けた取材会を大阪市内で開いた。１９７１年の新聞記者との飲み会がコンサート始まりのきっかけだった。コロナ禍などで中止した時もあったが「４８回目にして、めでたく（歌手活動）６０周年のお祝い。（１２月）２７日は誕生日で、常連の人たちは誕生日を見たいっていう人が多いので取