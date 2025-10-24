ＦＣ東京は２４日、Ｊ１第３５節・岡山戦（２５日・味スタ）に向け、小平グラウンドで最終調整した。前節（１７日）のアウェー・広島戦は０―０。４試合ぶり勝利へ、ＦＷ佐藤恵允は得点と前線からの守備の両ミッション達成へ強い意欲を示した。今季５得点の佐藤は前節を踏まえ「広島戦で守備はゼロで抑えて、２トップでもうまく守備のやるべきことはできていた。そこからどう攻撃に転じていけるか。チームとしてもどうゴールに