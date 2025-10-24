ボーイズグループ「NCT 127」のYUTA（29）が23日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。韓国の芸能界の過酷さを語った。高校1年生の時に単身韓国にわたり、練習生としてレッスンを受けたYUTA。「事務所に受かってもゴールじゃなくてそこから入れ替わり。週1で評価会があったし、月1ででっかい評価会があった。俺もクビになりそうな時あった」と明かした。「韓国と日本の芸能界の違うところは一旦