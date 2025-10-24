丸大食品は、燻製屋熟成ウインナー発売30周年を記念し、人気ドラマ「おいしい給食」シリーズの劇場版最新作で10月24日から公開される「おいしい給食 炎の修学旅行」とタイアップしたCMを、同日から期間限定で全国を対象に順次放映する。同ドラマは、市原隼人さん主演で19年に放送を開始した。内容は、80年代のある中学校を舞台に、給食マニアの教師と給食マニアの生徒による、どちらが給食をおいしく食べるかという闘いを描く学園