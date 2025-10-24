MDホールディングス（東大阪市）はこの秋、14品目の新商品を発売した。その中から推しの商品を開発戦略グループの原宏和リーダーと常岡奈央さんに聞いた。まず挙げたのが「いりこっす」。同じ東大阪市の企業・井藤漢方製薬のりんご酢飲料を使ったコラボ商品だ。「カルシウムを積極的に取ろうという時代に、『魚は好きではないけれど、できれば素材からとりたい』という欲張りなニーズを狙った。そのため、食べやすさを一番に考えて