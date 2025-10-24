クマのイラスト24日午前11時10分ごろ、秋田県東成瀬村役場から「クマに襲われ、複数人が負傷している」と横手署に通報があった。駆け付けた警察官が役場付近で、男性3人、女性1人の計4人が顔などから血を流し倒れているのを発見した。男性1人が搬送時に意識がなく、他の3人は意識はあるが重傷とみられる。村は現場周辺で1頭を駆除したと明らかにした。署と村によると、屋外にいた70代夫婦が襲われ、助けに行った男性2人が巻き