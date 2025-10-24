２４日午前１１時１０分頃、秋田県東成瀬村役場から「クマに襲われた人がいるようだ」と県警横手署に通報があった。同署によると、現場では男性３人、女性１人が倒れており、４人はドクターヘリなどでそれぞれ搬送された。４人の容体は不明。また、村によると午後１時１５分頃、現場付近で警戒にあたっていた猟友会員が体長約１メートルのクマを見つけ、発砲して駆除した。湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部（湯沢市）によると