第219臨時国会の開会式でお言葉を述べられる天皇陛下＝24日午後、参院本会議場第219臨時国会の開会式が24日、天皇陛下を迎えて参院本会議場で行われた。額賀福志郎衆院議長、関口昌一参院議長、高市早苗首相と閣僚らが出席。額賀氏は式辞で「早急に対処すべき幾多の重要課題がある」と指摘。「適切な施策を講じて、国民生活の安定向上に万全を期するとともに、世界の平和と繁栄の実現に一層大きな役割を果たしていかなければなら