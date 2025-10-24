ワールドシリーズ第1戦で先発が内定しているドジャースのブレイク・スネル投手が、試合前日となる日本時間24日、会見に臨み対戦相手のブルージェイズ打線に対する警戒感を見せました。スネル投手は8月に行われた今季レギュラーシーズンのブルージェイズ戦でも登板。5回無失点と好投し勝利投手となりました。それを踏まえ、その当時とポストシーズンを勝ち抜いてきた今では大きく状況が異なるとし「彼らは今、かなり自信を持ってい