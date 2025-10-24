デロンギ・ジャパンは、市場シェアNo.1（独立調査機関調べ 2024年度年間シェアリーダー）のハンドブレンダーブランド「ブラウン ハウスホールド」から、新製品「ブラウン マルチクイック 5 Pro ハンドブレンダー（MQ55236M・MQ55254M・MQ55757M）」（以下、マルチクイック 5 Pro（MQ55236M）、マルチクイック 5 Pro（MQ55254M）、マルチクイック 5 Pro（MQ55757M））の3モデルと、「マルチクイック 7 ハンドブレンダー（MQ7035XBG