石川県七尾市の公費解体中の旅館から銅線ケーブルおよそ1トンなどを盗んだとして、トルコ国籍の24歳の男が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、トルコ国籍で自称・名古屋市に住む24歳の男で、9月下旬、何者かと共謀して七尾市内にある公費解体中の旅館に侵入し、銅線ケーブルおよそ1トンとケーブルカッターなどの工具6点、時価合わせておよそ200万円相当を盗んだ疑いが持たれています。警察が5日、男に路上で職務質問