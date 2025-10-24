NTTドコモは、d払いで「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）一部エリア貸切イベントのチケット」や、dポイント1000ポイント（期間・用途限定）が抽選で当たるキャンペーンを実施する。期間は2025年11月1日～2026年1月31日。 期間中に1回のエントリーが必要。抽選は毎月実施され、「d払い」加盟店の対象店舗で決済すると、3600円を1口として応募口数がたまる。「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活