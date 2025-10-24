宿泊税を活用し、地域の観光産業を担う人材を育成します。 長崎市の小学校で、まちの魅力を再発見する「観光教育」の授業が行われました。 （井手 弘人 准教授） 「いろんな視点から飽の浦を考えたら、どんなところに観光客が行くのか、どんなところに魅力があるか、考えてください」 長崎市の飽浦小学校で行われた「観光教育」の出前授業。 観光を通じて地域の魅力や課題を学び、将来の観光人材を育てよ