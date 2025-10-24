株式会社大庄は、2025年10月28日（火）、東京都大田区・矢口渡駅前に大衆食堂「定食のまる大」矢口渡店をオープンする。それを記念し、2025年10月28日（火）〜10月31日（金）の4日間、全定食が200円引きとなるイベントを開催する。※表示価格は全て税込ボリューム満点の手づくり定食と、毎日通っても飽きない豊富なメニューが特徴の「定食のまる大」。和洋中40種類以上の定食や、旬の味覚を味わえる月替わりの限定メニュー。さらに