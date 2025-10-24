自転車に乗りながらスマホを操作していたところ、「罰金10万円です」と告げられたら、動揺する人も多いのではないでしょうか。 「自転車の罰則強化は2026年からでは？」と思う人もいるかもしれませんが、実際には道路交通法の改正で、2024年11月より自転車の「ながらスマホ」にも罰則が適用されています。 本記事では、罰金の内容や適用範囲、そして2026年から予定されている制度との違いを解説し、今後の注意点を整理し