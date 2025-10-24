『スター・ウォーズ』続3部作でアダム・ドライバーが演じたカイロ・レン／ベン・ソロの続編単独映画企画がディズニーによってことが明らかになった件で、本国のファンが同作の復活を求める横断幕キャンペーンを行ったことが注目を集めている。 この幻の企画は、『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』後のベン・ソロを探求する内容。プロジェクト名は『The Hun