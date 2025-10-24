【モデルプレス＝2025/10/24】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が10月23日、自身のInstagramを更新。夫で元サッカー日本代表の本並健治氏との交際当時の2ショットを公開した。【写真】42歳元サッカー日本女子代表、キス寸前のラブラブショット◆丸山桂里奈、夫・本並健治氏との交際当時の写真公開「夫婦になって5年。6年目突入〜」と記した丸山は「付き合って結婚してからも、ずっと楽しい日は変わらずでよく喧嘩もす