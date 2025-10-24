2025年12月5日（金）～12月7日（日）に開催されるポップカルチャーの祭典、「東京コミックコンベンション2025（東京コミコン2025）」の第7弾ゲストとして、「ザ・ボーイズ」ヒューイ役ジャック・クエイドの来日が決定した。 すでに参加が決定しているホームランダー役アントニー・スター、ブッチャー役カール・アーバンと共に3人が揃う。会期中全ての日程で来