ネスレ日本（本社・神戸市中央区）は10月22日以降、インターネットの自社通販サイトからの受注を一時停止している。外部からサイバー攻撃を受け、システム障害が発生したオフィス用品通販大手「アスクル」の子会社に配送業務を委託しており、出荷のめどが立たないため。同社によると、21日までに受注した注文の出荷・配送も遅れる見込み。再開時期は未定。届け日の変更についても中止している。ネスレ日本・通販サイトでの重要