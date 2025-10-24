納期は依然として長期化レクサスは2025年4月3日、本格オフロードSUV「GX550」を国内発売しました。初代GXが2002年に北米を中心に登場して以来、悪路走破性と上質さを兼ね備えた本格派SUVとして位置づけられてきたモデルです。レクサス「GX550 オーバートレイル＋」【画像】超カッコいい！ これが最新型「“カクカク”SUV」です！ （45枚）これまでに約40万台が世界で販売され、レクサスSUVの中でも確固たる地位を築いてきたG