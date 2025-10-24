九州唯一の地方競馬「佐賀競馬」（佐賀県鳥栖市）で、デビューから５年余り一度も勝利をつかめぬまま、懸命に走り続ける競走馬がいる。７歳の牝馬（ひんば）パドマーワトで、これまでの戦績は０勝１２３敗。「負け組の星」として一大ブームとなったハルウララ（高知競馬、０勝１１３敗）を上回る連敗記録で注目が高まっており、競馬場では、初勝利を願うファンらが声援を送っている。（近縄志季）１１頭で競った今月１３日の最