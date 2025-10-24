【ワシントン共同】トランプ米大統領は23日、レーガン元大統領が関税に否定的な発言をしたとの虚偽の広告をカナダ側が使ったとして、カナダとの貿易交渉を打ち切ると表明した。自身の交流サイト（SNS）で明らかにした。トランプ氏とカナダのカーニー首相は7日、ホワイトハウスで関税や安全保障を巡り会談していた。カナダ側は鉄鋼やアルミニウムの関税引き下げを求めている。トランプ氏は23日、「関税は米国の国家安全保障と