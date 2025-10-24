消防によりますと、きょう午後0時50分ごろ立山町西大森で「クマによる人身事故があった」と通報がありました。被害に遭ったのは70代の女性で、県立中央病院に搬送されました。木の剪定中に被害に遭ったとみられています。近所の人によりますと、女性は顔から血が流れていたということです。また、付近ではきょう、クマの目撃情報が相次いでいました。