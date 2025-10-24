お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明が24日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。発足当初から高い支持率を得た高市早苗新首相に期待した。MCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太から話を振られた小木は、「前任者とその前がひどかったもんですから」と石破茂前首相と岸田文雄元首相と比較し、「だから、誰がなっても数字が上がっていたんだと思います。最初はね。まだ何もやっていない。実行力はある